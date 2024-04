(Di venerdì 26 aprile 2024) Ildie cofondatore del FreeForum (Frf),, è stato arrestato in contumacia su ordine del Tribunale cittadino di Syktyvkar, in, insieme a diversi altri attivisti, con l’accusa di creare una “comunità terroristica”, di finanziare “attività terroristiche” e di aver pubblicamente incitato al. Per gli 007 di Putin ildie cofondatore del FreeForum,, è un pericoloso estremista Un procedimento penale è stato avviato nella Repubblica dei Komi, secondo fonti del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). Insieme a...

Mosca, 25 aprile 2024 – Il tribunale cittadino di Syktyvkar in Russia ha arrestato in contumacia il campione mondiale di scacchi e cofondatore del Free Russia Forum (Frf), Garry Kasparov, insieme a diversi altri attivisti, con l'accusa di creare una "comunità terroristica", di finanziare "attività terroristiche" e di aver pubblicamente incitato al terrorismo.

