Sci velocità | Valentino Greggio campionessa mondiale per la quarta volta

Valentina Greggio vince i Mondiali 2024 di sci velocità ! l’azzurra centra il Quarto titolo iridato in carriera a Vars, in Francia: il forte vento ha portato la giuria ad optare per la cancellazione ... (oasport)

Incidenti montagna, alpinista precipita e muore in Valle d'Aosta: ... Associazione maestri sci italiani, sono uno strumento semplice e opportuno per sapere come ci si ...deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno VELOCITÀ Ogni ...

Simone Origone squalificato, non partecipa ai mondiali di Vars - Aostasera: Niente da fare: la quinta giornata dei Campionati Mondiali di Vars, in Francia, decisiva per assegnare i titoli iridati dello sci velocità è stata rimandata a domani, domenica 24 marzo a causa di condizioni meteo complicate che impediscono agli atleti di gareggiare. La notizia per gli appassionati della disciplina è però un'...