AEW | verranno forniti aggiornamenti sulle condizioni di salute di Tony Khan a Collision

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 aprile 2024) Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite,è salito sul ring per un’apparente riconciliazione con il rientrante Jack Perry, ma il tutto si è tradotto in un’aggressione a tradimento che ha visto complici anche gli Young Bucks e Kazuchika Okada. Il segmento, pur avendo diviso il pubblico, ha senza dubbio rappresentato un buon punto di partenza per qualche nuova storyline.reggerà il gioco? Come riportato nei giorni scorsi,ha tentato di “vendere” l’aggressione anche al di fuori del ring, indossando un collare durante la sua recente apparizione all’NFL Draft. Oggi, tramite X, è stato annunciato perun segmento in cuisue attualidi ...