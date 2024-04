L’amministrazione Udine se si dichiara sorpresa e profondamente dispiaciuta per l’improvvisa Scomparsa di Gianpietro Benedetti , presidente del gruppo Danieli. Udine e il Friuli perdono oggi non solo un grande capitano d’industria, esempio per l’imprenditoria di tutto il paese, ma anche un profondo ... Continua a leggere>>

Addio a gianpietro benedetti, il grande imprenditore dell'acciaio - Se n'è andato all'età di 81 anni l'imprenditore gianpietro benedetti, alla guida, come presidente del Gruppo Danieli di Buttrio (Udine), tra i leader mondiali nella progettazione e costruzione di ...

Imprese: Rizzetto (Fd'I), cordoglio per scomparsa gianpietro benedetti - Il mio cordoglio per la scomparsa di gianpietro benedetti. Lo afferma in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in ...

Morte benedetti: Confindustria Belluno Dolomiti, un riferimento - "La scomparsa di gianpietro benedetti è una perdita per l'intero Nordest. Se ne va un capitano d'industria che ha saputo davvero coniugare al meglio il binomio impresa e territorio. È stato un amico ...

