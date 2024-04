A Kiryas Joel Usa - le ebree ortodosse fanno lo sciopero del sesso per ottenere il diritto al divorzio Le anziane per il clima hanno fatto condannare la Svizzera per inazione climatica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 aprile 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci sono donne che combattono per recuperare diritti inalienabili di cui ancora non dispongono e permettere alle nuove generazioni di goderne. E donne che loper restituire ai più giovani un mondo migliore. Oggi vi racconto due storie che misorpresa e commossa. La prima si svolge appena fuori la democraticissima New York, nel villaggio di, prevalentemente abitato da ebrei ortodossi. Qui le donnemesso in atto unodel, seguendo l’esempio mitologico di Lisistrata e delle ateniesi, che si negarono ai mariti per porre fine alla guerra con Sparta. In questo caso però la protesta riguarda ilalche, secondo ...