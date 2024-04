“Ma che fanno… Che roba” Isola dei Famosi 2024 | le donne scoperte così | imbarazzo in Honduras

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Momento particolare all’deiper i concorrenti. Hanno avuto non poche difficoltà a compiere uno dei gesti più importanti e alla fine ledel gruppo hanno preso una clamorosa decisione. Hanno iniziato a fare una cosa decisamente insolita, che ha lasciato il pubblico senza parole. Ma secondo loro, comportandosi in quella maniera, avrebbero raggiunto l’obiettivo. Ci sono diverse immagini che riguardano appunto questa vicenda dell’dei, verificatasi nelle scorse ore in. I concorrenti sono apparsi in evidente crisi e alla fine lehanno optato per una scelta più drastica e inusuale nella speranza di ottenere ciò che desideravano. E ciò che hanno fatto ha decisamente spiazzato tutti i telespettatori. Leggi anche: “Vi devo ...