Ascolti TV | Martedì 26 Marzo 2024 Studio Battaglia in calo 17 5% | male Incastrati 11 8% La finale di Dalla Strada al Palco al 7 2% ma Le Iene 11 7% e Floris 8 4% fanno meglio In 2 | 94 mln per la scelta a Uomini e Donne 26 2%

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lunetta Savino (Us, foto di Claudio Iannone) Nella serata di ieri,26, su Rai1 la seconda stagione diha conquistato 3.172.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la prima tv di2 ha incollato davanti al video 2.165.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rai2 ladialha convinto 1.149.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione a 985.000 e il 4.6%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.230.000 e il 5.6%, Leha interessato 1.699.000 spettatori pari all’11.7% (Cosa vi siete persi: 644.000 – 13.6%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 431.000 spettatori pari ad uno share del 2.1% (Extra di 6 minuti: 261.000 – 1.6%). Su ...

Studio Battaglia 2 come finisce Anticipazioni ultima puntata: bufera su Anna: La prima puntata di martedì scorso ha ottenuto ascolti abbastanza buoni su Rai1 anche se a ribasso rispetto alla prima stagione. Riuscirà la seconda puntata a totalizzare di più Per saperlo non ...