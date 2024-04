Oroscopo di domani 19 aprile | amore - lavoro e salute per ogni segno

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ariete Sotto l’influenza del Sole e della Luna nel vostro, le energie rivoluzionarie sono in piena espansione. Potete sentirvi un po’ frenati dalla quadratura con Plutone, ma grazie a Giove che vi sostiene, potete superare gli ostacoli con determinazione. L’opportunità di avanzare e completare progetti rimasti in sospeso è a portata di mano.: Trovate un equilibrio tra passione e comprensione nel rapporto di coppia.: Approfittate dell’energia dinamica per portare avanti progetti ambiziosi.: Mantenete un regime equilibrato di esercizio fisico e riposo. Toro Con la vostra forza interiore e la determinazione, siete pronti a superare qualsiasi sfida. Marte vi sostiene con energia, permettendovi di affrontare nuove opportunità con coraggio e risolutezza. È un momento ...