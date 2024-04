(Di mercoledì 24 aprile 2024) La testimonianza dadi Davide Musardo (Medici senza Frontiere): "Il nostro ospedale si trova nel cuore della città. Nella confusione del reparto pediatricodelle, sono grida per lo più".

Israele, ondata di attacchi in Libano dopo lancio di razzi - Il portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas, Abu Obeida, ha fatto appello per un'escalation su tutti i fronti contro Israele parlando ad Al Jazeera a 200 giorni dall'inizio della guerra. "Facciamo ...ansa

rafah, pronto l’attacco di Israele: allestita una tendopoli per ospitare un milione di profughi - Evacuazione dei civili, incursioni mirate, un’avanzata per sobborghi, il controllo del corridoio che unisce Striscia di Gaza ed Egitto e la messa in sicurezza del centro e del ...ilmattino

“Il mio lavoro nell’ospedale di rafah, dove ogni giorno sento le urla disperate dei bimbi feriti” - La testimonianza da rafah di Davide Musardo (Medici senza Frontiere): “Il nostro ospedale si trova nel cuore della città. Nella confusione del reparto pediatrico sento delle urla, sono grida per lo ...fanpage