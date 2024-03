Putin dopo la strage di Mosca | «Hanno ucciso come i nazisti | dall’Ucraina una finestra per i terroristi» Zelensky | «Vuole scaricare la colpa su noi» – Il video

(Di sabato 23 marzo 2024) L’attentato al Crocus City Hall didiventa un nuovo tassello nella guerra della Russia contro l’Ucraina. «Individueremo e puniremo chiunque sia dietro questo attoco sanguinoso e barbaro verso il nostro popolo», ha dichiarato oggi Vladimirladel 22 marzo che ha causato almeno 115 morti e centinaia di feriti. All’indomani dell’attentato, rivendicato dall’Isis, il presidente russo si è rivolto alla nazione in un discorso televisivo: «Al momento, questo è ciò che possiamo dire: tutti e quattro gli autori dell’attoco sono stati trovati e arrestati. Stavano provando a scappare e a dirigersi verso l’Ucraina, dove, stando a informazioni preliminari, le autorità avevano preparato una “” per permettergli di attraversare il ...

Putin ha proclamato per domani, domenica 24 marzo, una giornata di lutto nazionale in Russia e ha promesso che tutti i responsabili saranno puniti, paragonandoli a nazisti.

