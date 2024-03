Controllo blando e contabilità scarsa | americani stufi e preoccupati per le armi e i dollari che hanno donato a Zelensky

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 16 marzo 2024) Glisono sconcertati da una cifra che il Comando USA in Europa ha candidamente ammesso, pur comunicandola sottovoce: il 25% delleconcesse all’Ucraina non sono state adeguatamente inventariate. Significa che almeno un quarto delle forniture militari sono sostanzialmente fuori, cioè potrebbero essere state imboscate, smontate o rivendute al mercato nero. La situazione è totalmente inaccettabile e bisognerebbe chiederne conto al presidente Biden e a tutto il Congresso: è ciò che afferma Jason Beardsley dell’associazione “Concerned Veterans for America”. È un personaggio altamente qualificato per un’analisi lucida della malagestione dell’assistenza americana a Kiev, avendo servito 22 anni nell’esercito in tutti i teatri di operazione più caldi e avendo ricoperto incarichi presso la Difesa e la Marina. Con una ...