WWE | Santos Escobar spiazza Rey e tutto il LWO E’ Carlito ad aver attaccato Dragon Lee

(Di sabato 27 aprile 2024) Alla fine dei giochi le voci del web si sono rivelate esatte. Durante l’ultima puntata di SmackDown,ha avuto un faccia a faccia con Rey Mysterio promettendo alla leggenda mascherata la visione di un footage in suo possesso, ovvero chi ha davveroLee nei giorni precedenti WrestleMania. Ebbene, nel video sottostante scopriamo comeabbia brutalmenteil suo ormai ex alleato del LWO, cosa che ha lasciatoti tutti i membri della stable costringendo poi il “Carribean Cool” alla fuga. WHY?! WHY?? It turns out @Litocolon279 was the one who took out @lee95 ahead of #WrestleMania XL! #SmackDown pic.twitter.com/hqfxV4D2uh— WWE (@WWE) April 27, 2024