WRESTLEMANIA | L’LWO vince il derby con una spinta dalla NFL | Santos Escobar e Dominik Mysterio sconfitti senza appello

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo il pronosticabile ma comunque inatteso, nelle modalità, split dei Tag-Team Titles,si butta sulla contesa modificata all’ultimo, ieri notte, in quel di Smackdown. Fuori Dragon Lee, sostituito da Andrade,prova a fronteggiareed il figlio ribelle di Mr. 619,, in un incontro a coppie che sa di resa dei conti tra le due fazioni, dopo una lunga rivalità partita addirittura prima dell’infortunio del WWE Hall of Famer dello scorso inverno. Nonostante la posizione della card non ottimale, quasi a fare da cuscinetto, lo spettacolo non manca. Primaper Andrade che, parole sue, corona il sogno di combattere insieme al leggendario Rey, mostrando fin da subito una grande chimica con il leggendario ...