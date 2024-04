WWE | La prima notte del Draft non convince - ma c’è una possibile motivazione

Durante Smackdown sono stati rivelati i primi quattro turni di slot del Draft 2024, con diversi ritorni per annunciare i pick destinati ai roster blu e rosso WWE. Hanno infatti la loro apparizione i Dudley Boyz (Bubba Ray e D-Von Dudley), Michelle McCool, Torrie Wilson, Teddy Long e JBL, che ...

Questa notte a SmackDown è partito il Draft 2024 con Raw e SmackDown pronte a rifare i roster ad eccezione dei campioni bloccati nei rispettivi show a differenza degli anni passati in cui erano selezionabili. Occasione anche per tanti talenti di NXT per compiere il grande passo, con le donne ...

Una nota di azzurro ha tinto il Draft WNBA 2024, tenutosi nella notte alla Brooklyn Academy of Music di New York. La playmaker Matilde Villa, talento del basket italiano di appena 19 anni, è stata selezionata al terzo giro con la 32esima scelta dalle Atlanta Dream e vivrà il sogno di giocare nella ...

Dubbi non ce n’erano, ma nella notte Caitlin Clark è diventata la prima scelta assoluta del WNBA Draft 2024. La stella di Iowa University, dopo una storica annata di college basket, indosserà la jersey delle Indiana Fever. Ma alla Brooklyn Academy of Music, a New York, è stata una nottata storica ...

