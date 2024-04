Volley femminile | le azzurre di Velasco continuano la preparazione al Centro Pavesi

C’è una Lanterna da spegnere. Esame Rimont Progetti Genova , oggi (ore 17.30) al Ginnasio sportivo, per una Bleu Line rilanciata dal sacco (3-0) di Campagnola Emilia contro la Tirabassi&Vezzali. Centrata la matematica salvezza con tre turni d’anticipo, Forlì galleggia in una zona cuscinetto tra ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Scandicci-Conegliano, match valido per gara-4 della finale scudetto della Serie A di volley femminile 2023-2024. Si riparte dal 2-1 in favore per le Pantere, questa sera la ...

Continua a leggere>>