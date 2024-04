Scandicci-Conegliano oggi in tv - finale A1 volley femminile | orario gara- - programma in chia -o, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)sabato 27 aprile (ore 20.45) si gioca-4 dellaScudetto di. Potrebbe essere la serata del tricolore: le Pantere conducono la serie per 2-1 e conquisteranno il loro sesto titolo consecutivo (il settimo della storia) se riusciranno a espugnare il PalaWanny di Firenze. Dopo essersi imposte in-2 al tie-break e in-3 per 3-1, le Campionesse d’Italia hanno la prima occasione utile per confermarsi sul trono. La compagine toscana, al primo atto conclusivo della sua storia, non vuole però mollare la presa e sogna una grande impresa di fronte al proprio pubblico per meritarsi il diritto di disputare la bella di spareggio. A trascinareci penseranno ...