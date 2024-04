LIVE Scandicci-Conegliano - A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | match point scudetto per le venete in gara-4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladivalido per-4 della finaledella Serie A di2023-. Si riparte dal 2-1 in favore per le Pantere, questa sera la formazione di Santarelli avrà a disposizione il primoper chiudere una delle serie più belle ed equilibrate di sempre. Entusiasmanti, questo l’aggettivo giusto per descrivere le prime tre gare di questa finaleha fatto saltare il banco in-1 imponendosi 3-2 al PalaVerde, poi è invece ...