VIDEO – Inter - i preparativi per la festa Scudetto Bus già in giro

La nostra video intervista a Robert Guédiguian e Ariane Ascaride, regista e protagonista del film E la festa continua!, ora nei cinema Vi presentiamo la nostra video intervista a Robert Guédiguian e Ariane Ascaride, rispettivamente regista e protagonista del film E la festa continua!, presentato ...

Continua a leggere>>

Il leader della Lega Matteo Salvini dà forfait. Diversamente da quanto annunciato e previsto, domenica non sarà in presenza a Pescara per partecipare alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Come si legge nell’aggiornamento dell’agenda, il leader della Lega interverrà in ...

Continua a leggere>>

Un altro errore di Andrè Onana costa la vittoria al Manchester United. Con un`uscita alta fuori tempo, il 28enne portiere camerunese travolge...

Continua a leggere>>

De Rossi: «A Napoli affrontiamo l’unica squadra che come livello di giocatori è vicina all’Inter» Domani alle ore 18:00 ci sarà Napoli-Roma. De Rossi non ha tenuto nessuna conferenza per preparare il match, ma ha rilasciato un’intervista ai canali social della Roma dove ha parlato della sfida che ...

Continua a leggere>>

Quale modo migliore per celebrare il ventesimo scudetto dell’Inter, se non ripercorrendo le tappe principali che hanno portato la squadra a questo trionfo? Ecco quindi, in esclusiva sulla nostra Inter-News Web TV, la top 5 delle gare disputate dai campioni d’Italia! TOP CINQUE – Non c’è niente di ...

Continua a leggere>>