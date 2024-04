Nel giorno delle polemiche su Vannacci - Salvini dà buca a Meloni Intervento al conferenza Fdi di Pescara solo in video

(Di sabato 27 aprile 2024) Il leader della Lega Matteodà forfait. Diversamente da quanto annunciato e previsto, domenica non sarà in presenza aper partecipare allaprogrammatica di Fratelli d’Italia. Come si legge nell’aggiornamento dell’agenda, il leader della Lega interverrà incollegamento nelin cui Giorgiachiude la tre giorni del partito. Perquella odierna è stata una giornata complicata. Le affermazioni del generale Roberto, candidato proprio dahanno creato imbarazzo anche nella maggioranza.ha proposto “classi separate per i disabili”, ha definito l’aborto “infelice necessità e non diritto” e definito Mussolini uno statista. Si dissociano esponenti di Fdi ...

Vannacci, Santanché non prende le distanze: "Non lo devo giudicare io". E su 'Mussolini statista' non risponde - "Tantissime cose mi vedono lontana da Vannacci ". Quali "Alcune cose non sono condivisibili ma questo non vuol dire giudicare chi si candida in un altro partito". Così Daniela Santanché, a margine de ...

Vannacci, sui disabili arriva la condanna della Cei: "Ci riporta ai periodi più bui della nostra storia". Forza Italia: "Frescacce" - Vannacci, sui disabili arriva la condanna dei vescovi: "Ci riporta ai periodi più bui della nostra storia". E Forza Italia si smarca ...

