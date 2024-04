VIDEO – Inter - la top 5 delle partite dei campioni d’Italia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024) Quale modo migliore per celebrare il ventesimo scudetto dell’, se non ripercorrendo le tappe principali che hanno portato la squadra a questo trionfo? Ecco quindi, in esclusiva sulla nostra-News Web TV, la top 5gare disputate dai! TOP CINQUE – Non c’è niente di più bello dopo un meritato e sudato trionfo che riguardarsi indietro e ripercorrere le tappe principali che ci hanno portato al ventesimo scudetto, conquistato con merito con il sesto derby consecutivo vinto, sul campo del Milan. Cinque, in particolare, le gare dell’che abbiamo scelto per sottolineare quelle che sono state probabilmente – per motivi diversi – le vittorie più importanti dei nerazzurri nella stagione della seconda stella. Partendo proprio dal derby di andata 5-1, finendo ...