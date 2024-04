Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)DEL 27 APRILE 2025 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA MARLBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SUL TRATTO, LO RICORDIAMO, SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. PER TRAFFICO INTESO CI SONO CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE E DI CASTEL GANDOLFO VERSO ALBANO. SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI ANZIO. INFINE, PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO LAOSPITERÀ IL VERONA NEL MATCH VALIDO PER LA 34ESIMA GIORNATA DI SERIE A: FISCHIO D’INIZIO ALLE 20.45. COME DI CONSUETO, SARÀ ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DEL FORO ITALICO. ...