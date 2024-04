Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)DEL 27 APRILE 2025 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VERMICINO, CODE IN DIREZIONE DI. SULLA PONTINA, INVECE, È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI CASTELNO, LA CIRCONE VERSO LATINA È TORNATA SCORREVOLE. ANDIAMO SUL RACCORDO, QUALCHE RALLENTAMENTO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E DIRAMAZIONESUD. SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral