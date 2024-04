Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)DEL 27 APRILE 2025 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE TRA MARLBORGHETTO E PRIMA PORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; AL MOMENTO SUL TRATTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. È STATO RIMOSSO, INVECE, L’INCIDENTE SULLA A1NAPOLI AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ANAGNI VERSO NAPOLI, CODE IN DIMINUZIONE. RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE CHE STAVA INTERESSANDO LA VIA FLACCA NEI PRESSI DI GAETA, LA CIRCONE IN QUESTO È TORNATA REGOLARE. CI SPOSTAIMO SUL RACCORDO ANULARE OER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA. E PROPRIO SULLA VIA APPIA PERMANGONO CODE IN PROSSIMITÀ DI SANTA AMRIA DELLE MOLE VERSO ALBANO. DA ARIANNA ...