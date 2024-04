Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)DEL 27 APRILE 2025 ORE 08.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. UNICA SEGNANE: UN INCIDENTE SULLA PONTINA, CHE STA CREANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE DI LATINA. RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI VIA DEI FORI IMPERIALI SARÀ ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA; DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS DI ZONA. ANDIAMO INFINE NEL FRUSINATE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “VALCOMINO TROPHY”, FINO AL 30 APRILE, IN FASCIA ORARIA 10-15, È ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO DAL KM 17+800 AL KM 18+100, CI TROVIAMO NEL COMUNE DI SAN DONATO VAL ...