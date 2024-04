Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)DEL 27 APRILE 2025 ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE. COME OGNI ULTIMO FINE SETTIMANA DEL MESE, QUESTI SABATO E DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI SARÀ ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA. PREVISTE, DUNQUE, DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87 E 118. SOLO PER OGGI SI SPOSTA ANCHE LA 117. ALLA FIERA DIÈ IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI E DEL 1° MAGGIO L’EVENTO “INCONTRA IL MONDO”; POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PORTUENSE. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL ...