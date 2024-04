(Di sabato 27 aprile 2024) Da Francesca Chillemi a Cristiano Malgioglio, saranno tanti i protagonisti che faranno compagnia alla conduttrice Nuova puntata e nuovipersabato 27 aprile e domani,28. Da Francesca Chillemi a Cristiano Malgioglio, saranno tanti i protagonisti che faranno compagnia anelle puntate in onda nel weekend a partire dalle

Ci saranno anche Can Yaman e Francesca Chillemi nello studio di Verissimo durante questo weekend: ecco tutti gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 27 e domenica 28 aprile 2024. Verissimo , il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin, si prepara a un nuovo fine settimana di interviste. ... Continua a leggere>>

Torna un nuovo fine settimana in compagnia del rotocalco Verissimo , condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. L’appuntamento è fissato alle ore 16:30, con una carrellata di Ospiti interessanti pronti a raccontarsi a partire da oggi, sabato 27 aprile . Scopriamo subito chi saranno i protagonisti della ... Continua a leggere>>

verissimo, ecco gli ospiti di Silvia Toffanin oggi e domenica - Nuova puntata e nuovi ospiti per verissimo oggi sabato 27 aprile e domani, domenica 28. Da Francesca Chillemi a Cristiano Malgioglio, saranno tanti i protagonisti che faranno compagnia a Silvia ...

Continua a leggere>>

verissimo, gli ospiti del 27 e 28 aprile: ci sono Oriana Sabatini e Can Yaman - verissimo 27 28 aprile. Nel doppio appuntamento, Federico Lauri racconta per la prima volta in tv l'aggressione subita negli scorsi giorni.

Continua a leggere>>

verissimo oggi, Toffanin anticipa la De Filippi e si “prende” Can Yaman: cosa succede - Le anticipazioni della puntata di oggi, 27 aprile 2024, del talk show più amato di Canale 5: tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Lil Jolie e Gaia di Amici.

Continua a leggere>>