Verissimo di Silvia Toffanin - ospiti ed anticipazioni di sabato 27 e domenica 28 aprile 2024

Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 in onda su Canale 5. Verissimo, gli ospiti di sabato 20 aprile 2024 sabato 20 aprile 2024 dalle ore 16.30 va in ...

Continua a leggere>>