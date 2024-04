Parrucchiera si presenta a un colloquio in un salone con i capelli rosa ma il possibile datore di lavoro la tratta male Lei | “Mi sono sentita discriminata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sarah Innes è una 33enne di Edimburgo in Scozia che lavora come. Un tratto caratteristico che la identificai suoi brillantiche però nonapprezzati proprio da tutti. Infatti durante unper un posto in unil suodile ha detto, in modo molto diretto: “Se vieni in ufficio con icolorati non va bene”, o addirittura “quelli li cambi immediatamente”. La donna è rimasta incredula e si è: “Mi è sembrata una discriminazione,rimasta scioccata perché solitamente la gente mi fa i complimenti per i mieie la gente mi ferma per strada per sottolineare ...