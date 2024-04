Ucciso con una coltellata sotto gli occhi della fidanzata - fermato presunto assassino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024) Omicidio nella mattina di oggi sabato 27 aprile a Villafranca, in provincia di Padova. Michael Boschetto, un uomo di 32 anni, italiano, residente a Villafranca, è statocon unada un trentenne, anch’egli italiano: l’uomo è stato poi inseguito e. La vittima è stata trovata senza vita stamani intorno alle 6.30 con una profonda ferita a un fianco. Sul caso stanno indagando i carabinieri e la polizia. Vittima esono due vicini di casa, dirimpettai, da sempre al centro di litri, scontri e anche zuffe. Due trentenni che, per motivi ancora non chiari, non si sono mai sopportati. E nella notte tra venerdì e sabato quell’odio è sfociato in un delitto. Dopo la lite notturna, conclusasi con l’uccisione di Boschetto,gliattoniti ...