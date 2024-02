Ucciso da un' onda anomala | potrebbe essere morto così l’imprenditore italiano latitante a Dubai

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Paura per le sorti Samuele Landi, imprenditore 59enne originario di Arezzo trasferitosi da anni ainsieme alla sua famiglia. Da giorni risultava scomparso; ora la notizia di un incidente in mare proveniente dagli Emirati fa temere che siain una mareggiata. Secondo...

Le notizie di domenica 7 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Media Usa: Biden teme che Netanyahu voglia allargare il conflitto ... (corriere)

I giudici della corte d’Assise di Milano hanno condannato a 26 anni di carcere Rosa Fabbiano. La condanna arriva per l’omicidio della madre Lucia, ... (thesocialpost)

È stato condanna to a 19 anni di carcere Massimo Rondinelli, l’uomo di 35 anni accusato di aver Ucciso a fucilate, con la complicità dei suoi due ... (ilgiorno)

Le impronte digitali del cadavere ripescato corrispondono, si attende il risultato del Dna. L'uomo è stato condannato a un totale di 14 anni per ... (corriere)

Paura per le sorti Samuele Landi, imprenditore 59enne originario di Arezzo trasferitosi da anni a Dubai insieme alla sua famiglia. Da giorni ... (europa.today)

Un altro giorno è passato senza che da Dubai siano arrivate certezze sulla sorte di Samuele Landi, disperso da molti giorni dopo un incidente sulla chiatta sulla quale si… Leggi ...Durante una partita amichevole, tra 2 Flo FC e FBI Subang, allo stadio Siliwangi nella città di Bandung, nella regione dell'isola di Giava, un fulmine è caduto sul terreno di gioco ed ha ucciso ...Nel corso di "Viola amore mio", in onda come tutti i giorni dalle ore 12 su Radio FirenzeViola, ha preso la parola Eraldo Pecci, ex giocatore di Fiorentina, Bologna e Torino, che ...