Traffico Roma del 27-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamenti per un incidente sulla via Flaminia km 16 all’altezza di via Vignanello dopo prima porta nei due sensi di marcia achiusa via per una ballamento tra via numisi e via Ardeatina in corso nel rione San Saba l’ultima giornata del Gran Premio della Liberazione di ciclismo le gare agonistiche e non si svolgono tra via delle Terme di Caracalla di Porta Ardeatina e viale Giotto fino al tardo pomeriggio deviazioni per diverse linee bus di zona presso la fiera disu via Portuense da oggi al primo maggio l’eventoincontra il mondo rassegna di musica cultura arte e folklore dal mondo possibili disagi su via Portuense e laFiumicino infine alle 20:45 presso lo stadio Olimpico per la 34a giornata del campionato di Serie A l’incontro di ...