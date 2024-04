Traffico Roma del 27-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità divieto di transito invece su un tratto di strada Vicolo di Bravetta il divieto è stato deciso dai Vigili del Fuoco dopo aver raccontato una perdita di acqua sulla carreggiata intanto anche oggi per il terzo giorno si sta svolgendo il Gran Premio ciclistico della Liberazione tre giorni di gare che prendono il via Ogni anno il 25 aprile il premio si svolge tra viale delle Terme di Caracalla viale Baccelli via di Porta Ardeatina Piazzale Ostiense viale Giotto e ancora oggi e domani via dei Fori Imperiali sarei isola pedonale due giorni di chiusura come ogni ultimo fine settimana del mese In collaborazione con Luce Verde infomobilità