Traffico Roma del 27-04-2024 ore 12 | 30

(Di sabato 27 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla A1Napoli coda per un incidente tra ferro e Anagni in direzione Napoli rallentamenti per lavori su via Flaminia tra il bivio per Grottarossa e Labaro in direzione del raccordo anulare come ogni ultimo fine settimana del mese oggi e domani domenica 28 aprile via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale di reazioni delle linee bus 51 75 85 87 e 118 per la sola giornata odierna cambia percorso anche la linea 117 in corso nel rione San Saba l’ultima giornata del Gran Premio della Liberazione di ciclismo le gare agonistiche e non si svolgono tra viale delle Terme di Caracalla via di Porta Ardeatina e viale Giotto fino al tardo pomeriggio deviazioni per diverse linee bus di zona infine alle 20:45 presso lo stadio Olimpico per la 34a giornata del campionato ...