Teverola Futura - Nicoletta Improta in campo con il candidato sindaco Gennaro Caserta

(Di sabato 27 aprile 2024)incon. La giovane si candida al consiglio comunale con l’aspirante. “Responsabilità. Impegno. Senso di appartenenza. Rispetto della parola data. Da sempre questi sono i valori cardine della mia vita. Quando mi è stato chiesto di candidarmi ne sono stata onorata, ma ho voluto pensarci con attenzione. Era una decisione troppo seria e troppo importante per essere presa con superficialità. Combattuta fra l’aspirazione di rendermi utile al mio paese ed i dubbi connessi alla assunzione responsabile di un impegno così gravoso, dopo un’accurata riflessione, mi sono detta che il modo migliore per modificare un sistema che non condivido appieno è quello di essere parte ...

Teverola. L’ex sindaco Tommaso Barbato , scenderà in campo con il dottor Caserta, che è stato nella sua amministrazione comunale presidente del consiglio comunale e anche assessore. “Da sindaco uscente del gruppo Teverola Futura, un progetto politico che ho abbracciato nel 2019, mi candido come ... Continua a leggere>>

Teverola . Crescenzo Salve scende in campo per le prossime Elezioni amministrative. Lo fa al fianco del dottor Gennaro Caserta , candidato sindaco di Teverola Futura . “Come voi tutti ben sapete, nel mese di aprile 2023 è terminata la nostra esperienza amministrativa. La fine di un percorso che ha ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minuti Crescenzo Salve scende in campo per le prossime elezioni amministrative. Lo fa al fianco del dottor Gennaro Caserta , candidato sindaco di Teverola Futura. “Come voi tutti ben sapete, nel mese di aprile 2023 è terminata la nostra esperienza amministrativa. La fine di un ... Continua a leggere>>

VERSO LE COMUNALI teverola - Prende forma la lista di Gennaro Caserta UFFICIALE Crescenzo Salve in campo - 15:16:44 teverola. Crescenzo Salve scende in campo per le prossime elezioni amministrative. Lo fa al fianco del dottor Gennaro Caserta, candidato sindaco di teverola futura. "Come voi tutti ben sapete ...

Continua a leggere>>

teverola, Crescenzo Salve candidato di “futura” per Caserta Sindaco - teverola (Caserta) - Crescenzo Salve scende in campo per le prossime elezioni amministrative. Lo fa al fianco del dottor Gennaro Caserta, candidato sindaco di ...

Continua a leggere>>

VERSO LE COMUNALI teverola - L’ex sindaco Barbato ‘gregario’ per Gennaro Caserta: sarà candidato al consiglio comunale - 16:07:51 "Da sindaco uscente del gruppo futura per teverola, un progetto politico che ho abbracciato nel 2019, mi candido come consigliere con il gruppo teverola futura guidato da Gennaro Caserta.

Continua a leggere>>