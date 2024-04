Salve in campo con ‘Teverola Futura’ del candidato sindaco Caserta

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Crescenzoscende inper le prossime elezioni amministrative. Lo fa al fianco del dottor Gennarodi Teverola Futura. “Come voi tutti ben sapete, nel mese di aprile 2023 è terminata la nostra esperienza amministrativa. La fine di un percorso che ha avuto troppi alti e bassi, e fin troppe fasi di stallo. Un percorso, malgrado ciò, che mi ha formato ancora di più, nonostante la delusione di un’uscita anticipata e la delusione per i tanti conflitti interni a cui ho assistito”.ringrazia “ancora una volta chi mi ha sostenuto cinque anni fa e chi ha continuato a sostenermi in questi anni, ma voglio anche scusarmi con tutti voi…sì, voglio chiedervi scusa perché non è andato tutto per il verso giusto, perché avremmo ...

Lecce-Empoli non vale la salvezza ma chi vince fa un passo avanti importante. Al Via del Mare uno scontro diretto che può valere tantissimo, anche in prospettiva futura. Si gioca davanti a... Continua a leggere>>

Teverola . Crescenzo Salve scende in campo per le prossime Elezioni amministrative. Lo fa al fianco del dottor Gennaro Caserta , candidato sindaco di Teverola Futura . “Come voi tutti ben sapete, nel mese di aprile 2023 è terminata la nostra esperienza amministrativa. La fine di un percorso che ha ... Continua a leggere>>

Dall’Udinese al Sassuolo, sprint salvezza: 5 tappe per riemergere - Sono 5 le tappe last minute per lo sprint salvezza: dall'Udinese al Sassuolo, la volontà di riemergere è tanta, come di restare nella massima serie ...

Continua a leggere>>

Turris, ultima chance per la salvezza diretta: le combinazioni e il regolamento dei playout - La Turris, impegnata a Brindisi, è salva se… Pareggia ma il Monopoli e il Monterosi non vincono; il Potenza perde e il Monterosi non vince; il Potenza e il Catania perdono; Perde ma il Monopoli non ...

Continua a leggere>>

Ran 630, la regata più lunga del Mediterraneo: in 15 si sfidano tra Livorno, Porto Cervo e Capri - Salutata anche da Giovanni Soldini, la flotta di 15 barche partecipanti alla competizione velica organizzata dall’Accademia navale è salpata da Livorno: toccherà Porto Cervo e Capri prima di rientrare ...

Continua a leggere>>