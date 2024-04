Tennis - Sinner vince derby con Sonego

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 aprile 2024) 14.02 Esordio felice per Jannikal Masters 1000 di Madrid. Il n.2 del mondo (n.1 del seeding per l'assenza di Djokovic)ilcon Lorenzo6-0 6-3 in poco più di un'ora. In grande difficoltà nel primo set (che va via in appena 26'),il torinese trova un certo ritmo nel secondo. Ma abasta portare via un solo break per assicurarsi la partita e andare agli ottavi.