Sinner-Sonego diretta 6-0 - 3-1 | quarto break di Jannik che vince ai vantaggi

Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di... Continua a leggere>>

Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di... Continua a leggere>>

Madrid, jannik Sinner-Lorenzo Sonego: l’altoatesino domina il primo set del derby italiano - Va a jannik Sinner il primo set dell’atteso derby tutto italiano in programma nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. All’altoatesino, partito subito con il piede sull’acceleratore, sono stati ...

Continua a leggere>>

sinner-sonego diretta 4-0: secondo break per jannik che si avvia alla vittoria del set - Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di doppio ...

Continua a leggere>>

LIVE – sinner-sonego 4-0, secondo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di sinner-sonego, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura).

Continua a leggere>>