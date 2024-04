Sinner-Sonego diretta 6-0 - 1-1 | il torinese vince il primo game dell' incontro

Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Sonego , incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Inizia contro un connazionale il percorso alla Caja Màgica di Jannik, accreditato della testa di serie numero uno, che ha beneficiato di un bye al primo ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-JARRY (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Ottima risposta con il rovescio incrociato del piemontese. 40-0 Si ferma sul nastro il passante di rovescio del torinese. 30-0 ... Continua a leggere>>

LIVE – sinner-sonego 4-0, secondo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in diretta - Il live e la diretta testuale di sinner-sonego, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura).

Continua a leggere>>

sinner-sonego diretta 2-0, primo break per Jannik che sfrutta gli errori dell'avversario - Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di doppio ...

Continua a leggere>>

ATP Madrid, sinner-sonego diretta live: sta per comincia il derby italiano - ATP 1000 di Madrid, diretta live della sfida dei 32esimi di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego: i due italiani si sfidano nel derby ...

Continua a leggere>>