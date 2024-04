(Di sabato 27 aprile 2024) Modena, 27 aprile 2024 – Un giovane, che stando alle prime indiscrezioni avrebbe 22 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Tagliata di Guiglia, sull’Appennino, mentre era in sella ad una. Il mezzo, per una dinamica ora al vaglio, è rimasto coinvolto in uno scon un’, prima di prendere fuoco. Il giovane è deceduto sul colpo.

È un 25 aprile Tragico in Calabria. Una donna è morta e un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Statale 106 a Reggio Calabria. La vittima è Gabriella Laganà e aveva 76 anni. Era a bordo della sua auto che, per cause da accertare, si è scontrata con una moto. ... Continua a leggere>>

schianto moto contro auto: muore centauro 22enne - Modena, 27 aprile 2024 – Un giovane, che stando alle prime indiscrezioni avrebbe 22 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Tagliata di Guiglia, sull’Appennino, mentre era ...

Continua a leggere>>

Sassari, Smart contro moto in via Pascoli e schianto tra due auto nella ex 131 per Porto Torres - Sassari Polizia locale e soccorritori del 118 impegnati in un pomeriggio di lavoro, oggi 26 aprile 2024, per due incidenti stradali. Il primo è accaduto in città: una Smart che transitava in via Pasco ...

Continua a leggere>>

schianto mortale: “Estratta dalle lamiere” - Terribile incidente sulle strade italiane. Uno schianto mortale si è verificato in queste ore con un bilancio drammatico.

Continua a leggere>>