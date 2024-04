Schianto in moto - 20enne cade rovinosamente sull’asfalto Grave in Ospedale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pubblicato il 24 Aprile, 2024 Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora unincidente. Unoinpuò costare carissimo ad un ragazzo di appena 20 anni che ora si trova in coma all’Santissima Annunziata di Taranto. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 23 aprile, alla periferia del capoluogo tarantino. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, il ragazzo stava percorrendo via Mediterraneo, in zona Tramontone, con la suaquando, per cause ancora tutte da accertare e verificare, ma molto probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed ha terminato la sua corsa, battendo pesantemente e violentemente ...

Drammatico incidente sulla strada litoranea Alghero-Bosa ha visto il coinvolgimento di due moto che si sono scontrate frontalmente, causando la morte immediata dei rispettivi conducenti. Le vittime sono state identificate come un uomo di 47 anni di Macomer e un uomo di 67 anni di Stintino. Il ... (thesocialpost)

Chi era Giuseppe Carrino, il ragazzo morto a 18 anni dopo un incidente in moto a Massa Finalese, nel Modenese - Non ce l’ha fatta Giuseppe Carrino, il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Massa Finalese, nel Modenese, tre settimane fa: nonostante i tentativi dei medici di salvar ...tag24

motociclisti a tutta velocità sul monte Fasce, blitz della polizia stradale e raffica di sanzioni - Domenica scorsa controlli straordinari dopo le segnalazioni dei cittadini, nelle scorse settimane alcuni incidenti di cui uno grave ...genova24

Mattinata di incidenti, schianto a Castelguelfo e auto contro moto a Fornovo - Mattinata di incidenti in provincia: alle 6 e 45 a Noceto sulla Via Emilia due auto si sono scontrate, il bilancio è di feriti lievi; mentre alle 7,50 incidente tra un'auto e una moto a Fornovo, in vi ...gazzettadiparma