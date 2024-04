Roma - ciao ciao Mou | De Rossi ti cancella

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 aprile 2024) Dehato il lavoro di Mou in appena tre mesi a: numeri straordinari per l’ex capitano giallorosso Dehato il lavoro di Mou in appena tre mesi a: numeri straordinari per l’ex capitano giallorosso. Empatia, gruppo, coesione e tantissime altre qualità che hanno permesso alla squadra di risalire la