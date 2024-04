Rissa nella discoteca a Roma nord | un ferito grave - locale chiuso dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 aprile 2024) Le indagini delladi Stato scaturite dopo unain unadi, oltre all’individuazione dei responsabili, hanno portato il Questore diad emettere un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni, in base all’articolo 100 del TULPS (Testo unico di pubblica sicurezza), a carico del titolare deda ballo. Gli agenti del commissariato Flaminio, il 14 aprile scorso, erano intervenuti per unaavvenutanotte all’interno di undi Grottarossa; nell’occasione rimasementeun cliente che venne trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’accaduto ...