Rissa a Grottarossa | 53enne ferito in un locale romano

(Di domenica 14 aprile 2024) CRONACA DI ROMA – Una violentaè scoppiata in undella zona a. L’incidente, verificatosi poco prima delle tre del mattino, ha visto coinvolto un uomo di 53 anni, il quale, durante la colluttazione, ha riportato un grave trauma alla testa. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e portare ilin ospedale. LALa disputa, nata da motivi banali, ha rapidamente degenerato in unaall’interno deldi via di. I dettagli dell’alterco non sono ancora chiari, ma si sa che l’uomo di 53 anni è caduto durante lo scontro e ha battuto violentemente la testa. Il personale medico del 118 è stato allertato e ha trasportato ilin codice rosso all’ospedale Villa ...

