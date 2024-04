Roma | rissa in strada davanti al Colosseo | 4 denunce

Rissa in un locale di Roma : dopo una colluttazione a via di Grottarossa, un uomo cade per terra e batte la testa contro un gradino. La Polizia di Stato è intervenuta sulla Rissa nel locale di Roma – ... (ilcorrieredellacitta)

rissa in un locale di Roma, uomo cade e batte la testa: gravissimo in ospedale - rissa in un locale di Roma: dopo una colluttazione a via di Grottarossa, un uomo cade per terra e batte la testa contro un gradino.ilcorrieredellacitta

Roma: tentano furto auto in strada a Torre Maura, arrestati due 18enni - Due 18enni, uno tunisino e l'altro marocchino, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri per il tentato ...agenzianova

rissa in un locale a Roma, ferito un 52enne - Un uomo è stato soccorso nella notte in un locale dopo essere rimasto ferito durante una rissa. E' accaduto in via di Grottarossa a Roma. L'uomo, un 52enne, è stato portato in ospedale in codice rosso ...ansa