Calciomercato Juventus - scatto per Di Gregorio | una contropartita sblocca l’affare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lainizia a muoversi per il dopo-Szczesny. Il portiere polacco è in scadenza di contratto nel 2025 e un rinnovo non è un’eventualità presa in considerazione dal club bianconero. La dirigenza ha deciso di rompere gli indugi sul sostituto e una trattativa è nella fase avanzata. Si tratta di Michele Di, portiere del Monza. E’ un estremo difensore classe 1997, di sicuro affidamento e protagonista di una stagione entusiasmante a difesa della porta dell’11 di Palladino. Dopo le esperienze in prestito con le maglie di Renate, Novara e Pordenone, il 26enne si è messo in mostra al Monza. Il suo punto di forza è la reattività tra i pali e in uscita. Laal Monza Die lahanno raggiunto l’accordo per un contratto fino al 2029 da 2 milioni di euro. L’ultimo ...