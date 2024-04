(Di sabato 27 aprile 2024) Jhonny Sulejmanovic,a colpi di fucile la notte del 26 aprile in via Varsavia, sarebbe stato vittima di undi conti tra membri della comunità rom.

Un giovane di 24 anni è stato ucciso stasera in pieno centro a Torre Annunziata , nel Napoletano. Le modalità dell’agguato farebbero pensare a un regolamento di conti della malavita. Sembra che uno scooter si sia avvicinato alla vittima designata, e un uomo a bordo del mezzo abbia esploso contro ... Continua a leggere>>

e Marianna Vazzana L’auto del commando arriva a tutta velocità qualche minuto dopo le 3. A quell’ora, c’è già un gran viavai di tir e furgoncini davanti all’Ortomercato di Milano. L’auto grigia, una Hyundai secondo alcune testimonianze, si ferma in mezzo alla strada, di fianco al Ducato dove ... Continua a leggere>>

Ragazzo ucciso in un furgone a Milano: l’ipotesi di un regolamento di conto tra famiglie rivali dopo una rissa - Jhonny Sulejmanovic, ucciso a colpi di fucile la notte del 26 aprile in via Varsavia, sarebbe stato vittima di un regolamento di conti tra membri della ...

Continua a leggere>>

Omicidio Villafranca Padovana, ucciso un 32enne a coltellate: fermato presunto assassino - Omicidio Villafranca Padovana, ucciso a coltellate un 32enne Villafranca Padovana ... il delitto potrebbe essere stato compiuto per un regolamento di conti dovuto a motivi di droga. L’ispettore di ...

Continua a leggere>>

ucciso da un colpo di coltello: il clamoroso omicidio - Un uomo è stato ucciso con una coltellata all’inguine, in un episodio che potrebbe essere legato a un regolamento di conti. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30, del 26 aprile, all’incrocio tra ...

Continua a leggere>>