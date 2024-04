Ucciso a 18 anni in strada Trascinato fuori dal furgone | prima le botte - poi gli spari | Un regolamento di conti

Un 18ennne bosniaco è stato ucciso nella notte a Milano, nel corso di quello che dalle prime ricostruzioni appare come un vero e proprio agguato. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3 in via Varsavia, di fronte all’Ortomercato, in una zona gravata da una situazione di degrado e illegalità. Per ...

Continua a leggere>>