Prima Categoria - ultimo atto L’Azzurra ancora in bilico

(Di sabato 27 aprile 2024)della stagione regolare incon tanti verdetti, anche molto importanti,in ballo. Nel girone G, archiviata la promozione del Frugesport, si lotta per playoff e salvezza. Già certi il secondo posto dell’Edelweiss e il terzo del San Vittore. Il Savio è quarto e, se vince, si qualifica per la semifinale proprio contro il San Vittore: avversario, però, domani al "Marchetti" sarà l’Edelweiss nella disfida tra i due bomber, entrambi con 15 gol, Brandino per i forlivesi e Antonellini. In caso di pareggio il Savio, invece, può essere scavalcato dal Modigliana, in campo a Lido di Savio contro il Fosso Ghiaia già salvo in anticipo. Salvezza difficile invece perche deve battere il Real Fusignano nello scontro diretto e sperare che lo Sporting ...