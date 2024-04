Calcio Prima Categoria - il racconto della 28^ giornata del girone B

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Sassoferrato Genga è a un passo dalla Promozione con il 3-0 alla Real Cameranese. L’Olimpia Marzocca perde a Borghetto e dice addio al primo posto: il Borgo Minonna e la Castelleonese tornano a -1. In coda, la Sampaolese perde a Staffolo, il Chiaravalle condanna la Falconarese alla retrocessione con una grande rimonta: 5 squadre in 6 punti nella lotta play-out. VALLESINA, 24 aprile 2024 – Sembra essere arrivato a un punto di svolta importante ilB didopo le gare di sabato 20 aprile. Sassoferrato Genga: Promozione a un passo La 28^, infatti, ci ha consegnato il netto successo per 3-0 del Sassoferrato Genga contro la Real Cameranese. In virtù anche del pari tra Filottranese e Montemarciano, la squadra di Ricci a +4 dalle inseguitrici: con 2 punti nelle prossime due giornate il ...