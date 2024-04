Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Bella ciao

Un 25 aprile all’insegna della musica per Vasco Rossi . Il cantante di Zocca ha postato oggi, in occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia dai nazifascisti, un filmato in cui intona, con un gruppo di amici , la canzone simbolo della Resistenza partigiana, Bella ciao. «Buon 25 aprile a ... Continua a leggere>>

A Ospedaletti non si canta “bella ciao”, le reazioni dei candidati Lugarà e Boeri - «La nostra Costituzione è antifascista. La mentalità dell'amministrazione attuale no» ...

I Quruli, rock band giapponese a Napoli con Daniele Sepe per «Palummella» - In giapponese «Palummella» non l’avevamo mai sentita, e sì che non sono poche le canzoni napoletane classiche tradotte nella lingua del Sol Levante, dove la amano ...

RSA Mazzucchini, il 25 aprile a - Inizialmente si è ascoltato il “silenzio militare” come da tradizione, passando a cantare l’inno d’Italia e bella ciao. Gli ospiti mentre cantavano hanno anche mangiato dei bellissimi e buonissimi ...

